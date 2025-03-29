Eskişehir Otogarında Bayram Yoğunluğu Artıyor

RAMAZAN BAYRAMI HAREKETLİLİĞİ

Eskişehir Otogarında Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla büyük bir hareketlilik gözlemleniyor. Otogar içindeki peronlar dolarken, seyahat öncesi bilet alımlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Otobüs firmaları, bayram öncesi yaşanan yoğunluğa çözüm olarak ek seferler düzenliyor. Otobüs firması yetkilileri, yolcuların mağduriyet yaşamaması için biletlerini önceden almaları gerektiğini vurguluyor.

EK SEFER DÜZENLEMELERİ

Otobüs firmaları, artan yolcu talebine karşılık verebilmek için ek seferler düzenliyor. Bilindiği üzere birçok sefer günler öncesinden dolmuş durumda. Bayram öncesi bilet fiyatlarındaki artış ise özellikle öğrencileri zor durumda bırakıyor. “Biletler satışa çıktığı an tükendi” diyen otobüs firması yetkilileri, “27 Mart’tan itibaren tüm şehirlere yönelik büyük bir talep var. Vatandaşlar biletlerin satışa sunulmasını günler öncesinden takip ediyordu ve çoğu bilet, satışa çıktığı an tükendi. Şu anda ek seferler düzenlendi. Ancak bayram öncesi bilet fiyatlarının artması, özellikle öğrenciler için zorlayıcı oluyor. Vatandaşlar fiyat artışlarına tepki gösterse de, memleketlerine gitmek zorunda oldukları için bilet almak durumunda kalıyorlar” şeklinde açıklamada bulundu.