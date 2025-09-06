Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Bahçesi Bakımsız. Tabelalardaki İsim Kazındı Ve Silindi. Vatandaşlar Durumu Tepkiyle Karşıladı. Gençler Daha Fazla İlgi İstiyor. Parkın Güvenliği Sıkıntı Yaratıyor. Yetkililer Onarım Yapmıyor

BAKIMSIZLIĞIN ETKİLERİ

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı’nın sorumluluğundaki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, bakımsızlık nedeniyle her geçen gün daha kötü bir duruma geliyor. Parkın girişindeki tabelalardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin kazınarak silinmesi ise büyük tepki topluyor. Ağaçların ve nadir bitki türlerinin kuruması, ziyaretçilerin karşısına çıkan manzarayla ilgili üzüntü yaşamalarına neden oluyor.

STADYUM VE MİLLET BAHÇESİ’NİN GEÇMİŞİ

Vişnelik mahallesinde yer alan Atatürk Stadyumu, uzun yıllar boyunca Eskişehirspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yaptı. Ancak stadyumun eski hale gelmesi üzerine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda, Sazova Mahallesi’nde yeni bir stadyumun temelleri 2013 yılında atıldı. 2016 yılında hizmete giren yeni stadyumun ardından Vişnelik mahallesindeki stadyum atıl duruma düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla eski stadyum 2018 yılında yıkılarak yerinde Millet Bahçesi’nin yapımına geçildi. İlk açılışı 2020 yılında gerçekleştirilen bahçe, toplamda 52 bin 392 metrekare alana yayıldı, 160 bin bitki ve 878 ağaç dikildi.

BAKIMSIZLIĞIN SONUÇLARI

Bakımsızlık nedeniyle bahçenin etkileyici görünümü zamanla yıprandı. Millet Bahçesi’nde kurumuş çimler, artan yabani otlar ve boş bırakılan süs havuzları kötü bir görüntü oluşturdu. Ayrıca, kimliği bilinmeyen kişilerin kullanılamaz hale getirdiği tenis masası ve hijyenik durumu yeterli olmayan tuvaletler de mevcut sorunlar arasında yer alıyor. Zaman zaman adli olaylarla karşılaşan bahçenin, özellikle geceleri güvenlik kaygılarına sebep olduğu ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANININ İSMİNE YAPILAN SAYGISIZLIK

Millet Bahçesi’nin girişlerinde bulunan tabelalardaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin silinmesi, Türk Dünyası Vakfı’nın bu duruma müdahale etmemesi ile daha da dikkat çekiyor. 2025 yılı itibariyle millet bahçesinin kötü hale gelmesi, vatandaşların büyük tepkisine yol açtı.

GENÇLERDEN VE ZİYARETÇİLERDEN YORUMLAR

Konuyla ilgili görüş bildiren 18 yaşındaki öğrenci Ahmet Enes Tulum, “Çimlerde sararmalar var, biraz bakımsız kalmış. Güvenlik sıkıntıları yaşıyoruz ama yine de burada olmak güzel” diyerek, gençlere daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi. Ziyatin Aydın ise, “Burası bakımsız. Sulama eksikliği nedeniyle çimler kuruyor. Millet Bahçesi daha güzel bir hale getirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız teslim etti, bu alanın sorumluluğunu alanların da buraya sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

Şehir dışından gelen bir kadın ise, “Burada daha fazla yeşillik olmasını isterim. Bakım yapılmadığı için alan çok kuru görünüyor. Çocuklar için daha fazla oyuncak ve geniş yeşil alanlar olmalı” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.