Eskisehir Recep Tayyip Erdoğan Bahçesi, Güzel Güllerle Dolduruldu

ESKİŞEHİR’DE GÜL BAHÇESİ GİBİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yaz aylarının gelmesiyle beraber adeta bir gül bahçesine dönüştü. Hava sıcaklıklarının normallerin üzerine çıkmasıyla birlikte ağaçlardaki uyanmalar hızlandı. Bahçede yer alan gül ağaçlarının çiçek açması, görsel bir şölen oluşturuyor.
DİKKAT ÇEKEN RENKLİ GÜLLER
Bahçeden geçen vatandaşların ilgisini çeken rengarenk güller, millet bahçesine eğlenceli bir atmosfer kazandırıyor. Özellikle Çardaklar kısmında yer alan saran gül ağaçları, o alanda oturan vatandaşlarla hayranlık yaratıyor.