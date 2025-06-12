Haberler

Eskisehir Recep Tayyip Erdoğan Bahçesi, Güzel Güllerle Dolduruldu

ESKİŞEHİR’DE GÜL BAHÇESİ GİBİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yaz aylarının gelmesiyle beraber adeta bir gül bahçesine dönüştü. Hava sıcaklıklarının normallerin üzerine çıkmasıyla birlikte ağaçlardaki uyanmalar hızlandı. Bahçede yer alan gül ağaçlarının çiçek açması, görsel bir şölen oluşturuyor.

DİKKAT ÇEKEN RENKLİ GÜLLER

Bahçeden geçen vatandaşların ilgisini çeken rengarenk güller, millet bahçesine eğlenceli bir atmosfer kazandırıyor. Özellikle Çardaklar kısmında yer alan saran gül ağaçları, o alanda oturan vatandaşlarla hayranlık yaratıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor

İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde.
Haberler

Ayrıntılar Geliyor

İsrail, İran'ı hedef alarak füze saldırıları düzenledi. Tahran'da yoğun patlama sesleri duyuldu, şehirde panik ve alarma yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.