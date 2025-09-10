Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Toplantı Sonucu Açıklama Yaptı

SEKTÖRÜN GÜNCEL SORUNLARI

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) 3. Meslek Komitesi, sanayi sektörünün en güncel sorunlarını çözüm önerileri ile ele almak için düzenlediği toplantının ardından, nihai olarak iki önemli konuda karar aldı. ESO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, bu toplantıda gıda sanayi üreticilerinin sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyduğu finansman kolaylıkları ve çevreci dönüşüm desteği taleplerini gündeme getirdi.

FINANSMAN KOLAYLIKLARI ZORUNLULUKTUR

Finansal zorlukların başında gelen tedarik zinciri alımları konusuna dikkat çeken Erdoğan, “Bir gıda üreticisi olarak ham madde ya da ambalaj gibi ihtiyacımız olan ürünleri tedarikçiden almak zorundayız. Çoğu zaman bu alımları kredi kartı ile yapıyoruz. Ancak bankalar hem yüksek faiz uyguluyor hem de çok az taksit imkanı tanıyor. Bu nedenle üreticilerimiz ciddi şekilde sıkışıyor. Tedarik zinciri alımlarında kredi kartı taksit sayısı artırılırsa hem maliyetlerimiz biraz hafifleyecek hem de üretim sürecinde nefes alabileceğiz.” diye belirtti. Bu uygulamanın, sadece bir kolaylık değil, aynı zamanda sektörün ayakta kalabilmesi için zorunlu bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DEVLET DESTEĞİ GEREKİYOR

Erdoğan, toplantının ikinci gündem maddesi olan lojistik ve saha operasyonlarında kullanılan araçların sürdürülebilirliğine dikkat çekti. “Bugün birçok firmamızın lojistik ve saha operasyonlarında kullandığı araç filoları benzinle çalışıyor. Bu durum yalnızca çevreye zarar vermiyor, aynı zamanda ülke ekonomisi için de ciddi bir yük oluşturuyor.” açıklamasında bulundu. Elektrikli araçlara geçişin, sadece firmalara değil, ülke ekonomisine de büyük avantaj sağlayacağını belirtti. Devletin elektrikli araç geçişini desteklemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, bu konuda “Elektrikli araç alımlarında üreticilere yönelik ÖTV indirimi, kurumlar vergisinde kolaylık sağlanması veya yerli otomobilimiz TOGG için özel teşvik planları hazırlanması, sadece firmaların değil ülke ekonomisinin de önünü açacaktır.” şeklinde konuştu.

DÜNYA İÇİN DAHA TEMİZ BİR GELECEK

Erdoğan, alınan kararların yalnızca firmalara değil, toplumun ve çevrenin de yararına olduğunu vurgulayarak, “Biz üreticiler olarak yalnızca kendi maliyetlerimizi düşünmüyoruz. Daha çevreci üretim, daha temiz bir gelecek ve sürdürülebilir bir sanayi için de sorumluluk alıyoruz.” diyerek, bu bağlamda gerekli adımların atılacağına inandığını belirtti. Gıda sanayicileri için finansman kolaylıkları ve elektrikli araç desteğinin, sadece mevcut durumu değil, geleceği de güvence altına alacak hamleler olduğunu ifade etti.