Eskişehir Sanayi Odası Excel Eğitimi

DİJİTAL BECERİLERİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA EĞİTİM DÜZENLENDİ

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Akademi, oda üyelerinin dijital yeteneklerini artırmak için ‘İleri Düzey Excel Eğitimi’ gerçekleştirdi. Eğitim sürecinde katılımcılara, gelişmiş formüllerin yanı sıra veri analizi, tablo ve grafik oluşturma, koşullu biçimlendirme, pivot tablolar ile makro kullanımı gibi konular öğretildi.

UYGULAMALI EĞİTİM YAPILDI

Excel’in ileri düzey işlevleri, uygulamalı bir yöntemle katılımcılara sunuldu. Söz konusu eğitim, katılımcıların yüksek ilgisi ve etkin katılımıyla başarıyla sona erdi.