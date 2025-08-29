Eskişehir Sanayi Odası’nın 30 Ağustos Mesajı

KUTLAMA MESAJINDAKİ ANLAMLI VURGULAR

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Kesikbaş, mesajında “30 Ağustos, milletimizin inanç, azim ve kararlılıkla yazdığı şanlı bir destandır” diyerek bu günün önemini vurguladı. Ayrıca, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, yalnızca askeri bir başarı değil; aynı zamanda bağımsızlığımızın temeli, Cumhuriyetimizin de en güçlü dayanağıdır” sözleriyle zaferin geniş kapsamlı bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

ÖZGÜRLÜK VE GELECEK İRADESİ

Kesikbaş, bu zafer sayesinde milletin dünya çapında özgürlük iradesini ilan ettiğini ifade ederken, geleceği kendi elleriyle inşa etme kararlılığını da belirtti. “Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın emanet ettiği bu kutsal mirası korumak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır” diyerek, geçmişe sahip çıkmanın ve geleceği inşa etmenin önemini yineledi.

SANAYİCİLERİN ROLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı, sanayicilerin üretim gücü ve yenilikçi vizyonlarıyla Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğini de belirtti. “Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadeleriyle de duygu ve düşüncelerini sonlandırdı.