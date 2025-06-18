Eskişehir Stadyumu, Fethi Heper oldu

ESKİŞEHİR STADYUMU’NUN YENİ İSMİ AÇIKLANDI

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Stadyumu’nun isminin Eskişehirspor ve Millî Takımın unutulmaz futbolcusu Prof. Dr. Fethi Heper ile değiştirildiğini duyurdu. Milletvekili Hatipoğlu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında, “Kıymetli Hemşehrilerimiz, Eskişehir Stadyumu’nun yeni ismiyle ilgili süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle neticelendirilmiş bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

FETHİ HEPER İSMİYLE TAÇLANDIRMA

Hatipoğlu, paylaşımında stadyumun yeni isminin, “Eskişehir’in yetiştirdiği kıymetli aydınlardan biri olan, Eskişehirspor ve Millî Takımımızın efsane futbolcusu, akademisyen kimliğiyle tüm yaşamını kentimize adamış değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Fethi Heper’in ismiyle taçlandırılmıştır.” şeklinde açıklandığını belirtti. Ayrıca, bu anlamlı kararın şehre hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “Prof. Dr. Fethi Heper’i sevgi ve saygıyla anıyoruz.” şeklinde vurguladı.