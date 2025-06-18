Eskişehir Stadyumu, Prof. Dr. Fethi Heper

ESKİŞEHİR STADYUMU’NUN YENİ İSMİ AÇIKLANDI

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Stadyumu’nun yeni isminin efsane futbolcu Prof. Dr. Fethi Heper olduğunu duyurdu. Bu bilgi, Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna yansıdı.

STADYUM İSMİ CUMHURBAŞKANIMIZIN TENSİPLERİYLE BELİRLENDİ

Hatipoğlu, paylaşımında “Kıymetli Hemşehrilerimiz, Eskişehir Stadyumu’nun yeni ismiyle ilgili süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle neticelendirilmiş bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi. Yeni ismin, Eskişehir’in değerli aydınlarından biri olan, efsane futbolcu Prof. Dr. Fethi Heper’in ismiyle anılmasının büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN

Hatipoğlu, bu kararın şehre hayırlı olmasını temenni ederken, “Prof. Dr. Fethi Heper’i sevgi ve saygıyla anıyoruz” mesajını iletti. Bu değişiklik, Eskişehir’in spor tarihi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.