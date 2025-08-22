Eskişehir Tarım Denetimleri Artırıldı

Denetimlerin Artışı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satış noktaları, toptancılar ve depolar üzerinde denetimlerini artırıyor. Bu denetimler, bakanlığın talimatı doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve ilçeler arası çapraz kontrol yöntemleriyle yapılıyor.

Mevzuata Uygunluk İncelemesi

Gerçekleştirilen denetimlerde, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışlarının mevzuata uygunluğu, bayi ve depoların fiziki şartlarının yönetmelik hükümlerine uygunluğu, ayrıca ilgili mevzuatın eksiksiz bir şekilde uygulanması konuları titizlikle inceleniyor. Yapılan resmi kontrollerde, tespit edilen mevzuata aykırılıklar için gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Devam Eden Süreç

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini bildirdi. Ayrıca, üreticilerin ve vatandaşların güvenliği için yasal çerçevede satış yapılmasının önemine dikkat çekiliyor.