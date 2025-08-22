Haberler

Eskişehir Tarım Denetimlerini Artırdı

DENETİMLERİN ARTIRILMASI

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bitki koruma ürünleri satışı yapan yerler, toptancılar ve depolar üzerinde denetimlerini artırdı. Bakanlığın talimatı doğrultusunda yapılan denetimler, ilçeler arası çapraz kontrol yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bu kontroller sırasında, bitki koruma ürünlerinin hem toptan hem de perakende satışlarının mevzuata uygunluğu, bayi ve depoların fiziki şartlarının yönetmelik hükümlerine uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

YASAL UYUMUN SAĞLANMASI

Gerçekleştirilen resmi kontrollerde tespit edilen mevzuata aykırılıklar için gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini duyurdu. Üreticilerin ve vatandaşların güvenliği için yasal çerçevede satış yapılmasının önemine de dikkat çekiliyor.

