Eskişehir Tarım Fuarı Hazırlıkları Yapılıyor

HAZIRLIKLARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTI

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2-6 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Eskişehir Tarım Fuarı’nın hazırlıkları için TÜYAP yetkilileri ile önemli bir görüşme yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, bu fuarın Eskişehir’deki tarım sektörü ve üreticiler açısından sağladığı fırsatları gündeme getirdi.

ÜRETİCİLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

Yüksel Çil, “Bu fuar, Eskişehir tarımı ve üreticilerimiz için büyük bir fırsat” diyerek sözlerine başladı. Çil, tarım teknolojilerindeki yeniliklerin çiftçilerle buluşacağını ve “Tarım teknolojilerindeki en son yenilikler, modern mekanizasyon ve sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim teknikleri çiftçilerimizle doğrudan buluşturulacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, çiftçilerin bu yeni uygulamaları yerinde görerek üretim verimliliğini artıracağını ve tarım süreçlerini bilinçli yönetme imkanına sahip olacağını belirtti.

YENİLİKLERİN PAYLAŞILACAĞI BİR PLATFORM

Çil, “Eskişehir Tarım Fuarı, tarımda yenilikçi çözümleri çiftçilerimizle buluşturan bir platform olacak” dedi. Mekanizasyon, sulama sistemleri ve çevre dostu üretim teknikleri hakkında da bilgi veren Çil, “Tüm çiftçilerimizi ve üreticilerimizi bu büyük buluşmaya katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. Tarımda modernleşme ve verimlilik konularında atılacak her adımın Eskişehir çiftçisinin geleceğine katkı sağlayacağını vurguladı.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Toplantıya TÜYAP Proje Grup Satış Müdürü Taylan Taner, Proje Pazarlama Müdürü Doruk Aydın, Proje Pazarlama Uzmanı Utku Eroğlu ve Proje Satış Müdürü Burak Baykal Özdemir de katıldı. Ayrıca Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz ile İl Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Bihter Andaç da toplantıda bulunarak görüşmelere destek verdi.