Eskişehir Tarım ve Orman Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkındaki Yönetmelik’ kapsamında iki gün süreyle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Kütahya yolu üzerindeki sosyal tesisinde gerçekleşti.

TOPLANTIDA SUNUM YAPILDI

Bilgilendirme toplantısında, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Nimet Katar, ‘Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri’ üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Katar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilaç programında yeni bir planlama sistemine geçeceğini ve bu alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, e-reçete sistemi işlemleri tamamlandığında bitki ve bitkisel ürünler için uygulanacak bitki koruma ürünlerinin uzman kişilerce önerilmesi, uygulanması ve gerekli kayıtların tutulmasıyla güvenilir gıda üretimi ve izlenebilirliğin sağlanmasının daha kolaylaşacağını ifade etti.

PESTİSİT KULLANIMI VE ENTEGRE MÜCADELE

Dr. Katar, pestisit kullanımının zararları ve aşırı doz kullanımının sakıncaları üzerinde durarak, zirai mücadelede öncelikle entegre mücadele yöntemlerinin kullanılmasının, daha sonra biyolojik mücadeleye geçilmesinin ve en sonunda kimyasal mücadeleye başvurulmasının gerekliliğini anlattı. Bu kapsamda, bitki ve bitkisel ürünlerde pestisit kalıntılarının asgari düzeye indirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Toplantının sonunda, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler üzerine karşılıklı bir bilgi alışverişi yapılarak organizasyon tamamlandı. Toplantıya, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, 85 teknik personel ve reçete yazma yetki belgesi sahipleri ile profesyonel zirai ilaç uygulayıcıları katıldı.