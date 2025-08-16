Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Asena Hedefliyor.

YERLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Solar Team, yüzde 95 oranında yerli olarak geliştirdikleri “Asena” adlı elektrikli araçlarıyla, 24 Ağustos’taki TEKNOFEST için Uluslararası Efficiency Challenge yarışmasında birincilik hedefliyor. 2006 yılında kurulan ve 30 kişiden oluşan ESTÜ Solar Team, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji ile çalışan araçlar üretme konusunda önemli adımlar atıyor. Ekip, hem yurt içi hem de yurt dışında pek çok yarışmaya katıldı ve 2015 yılında Avustralya’da düzenlenen World Solar Challenge’da 3 bin 22 kilometrelik parkuru tamamlayan “ilk ve tek Türk takımı” unvanını kazandı. “Phantom” adlı araçları ile 2023 TEKNOFEST’te ikincilik elde eden ekip, bu yıl “Asena” ile daha büyük başarılar hedefliyor.

YERLİ ÜRETİMİN AVANTAJLARI

ESTÜ Solar Team’in elektrik birim lideri olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Ünlü, yerli motor sürücüsünün kendilerine büyük bir avantaj sağladığını ifade ediyor. Ünlü, “Daha önce ‘Phantom’ aracımızla ikincilik elde etmiştik. Bu sene de güzel bir derece hedefliyoruz.” diyerek TEKNOFEST’te derece almak istediklerini belirtiyor. Şu an çalışır durumda olan “Asena”, hemen hemen tüm parçalarının yerli tasarlandığını vurguluyor.

AERODİNAMİK İYİLEŞTİRMELER

Takımın kinematik ekip lideri Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Alper Yıldız, 2023’teki ikinci araçlarına kıyasla bu yıl önemli değişiklikler yaptıklarını belirtiyor. Yıldız, kalıp tasarımlarını yaparken hava direncini dikkate aldıklarını vurguluyor ve ekliyor: “Aerodinamik açıdan daha verimli bir tasarım gerçekleştirdik. Tekerlek dönüş açılarını artırarak manevra kabiliyetini geliştirdik.” Ayrıca, kompozit malzemeler ile ürettikleri kabuk, şasi ve yolcu koltuğu gibi parçaların yanında, araç ağırlığını da düşürdüklerini kaydediyor. “Geçen yılki aracımız 280 kilogram civarındaydı. Bu yıl ise 180 kilograma düştü. Böylece 100 kilogramlık bir tasarruf sağladık.”

GELECEK PLANI ÜZERİNE

Yıldız, bu yıl Uluslararası Efficiency Challenge yarışında birincilik hedeflediklerini belirtiyor. “Önümüzdeki yıl yeni bir güneş enerjili araç projesi tasarlayıp yurt dışındaki yarışlara katılmayı ve derece elde etmeyi planlıyoruz.” diyerek gelecek hedeflerini paylaşıyor. “Asena” aracının geliştirilmesinin bir yıldır sürdüğünü ve süreç boyunca ekip ruhunu önemsediklerini sözlerine ekliyor.