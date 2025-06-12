Eskişehir Valiliği, Çocukların Sokakta Çalıştırılmasını Yasakladı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ’NİN PROJESİ İLE ÇOCUKLAR KURTARILIYOR

Eskişehir Valiliği, sokaklarda küçük yaşta çalıştırılan ve dilendirilen 224 çocuğu kurtarmak için önemli bir projeye imza attı. Eğitime yeniden dönen 139 çocuk bulunduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, “Çocukların sokakta dilendirilmeleri ve çalıştırmaları asla kabul edilemez. Çocukların olması gereken yer, okullarıdır” diye konuştu. Valilik, Ekim 2023’te kentte dilenen çocuklar veya engellilere para verilmesini yasaklayan bir uygulama başlattı.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILIYOR

Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocukları korumak amacıyla “Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması” başlıklı bir proje hazırlandı. Proje kapsamında emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığı öğrenildi. Vali Hüseyin Aksoy, projenin uygulama sonuçlarını 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde paylaştı. Kasım 2023-Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan 3 bin 554 uygulamada, dilendirildiği tespit edilen 224 çocuğun 139’unun eğitime kazandırıldığı bilgisi verildi.

AİLELER ÜZERİNDE CAYDIRICI ETKİ

Vali Aksoy, sokaklarda çocukların dilendirildiğine dair yapılan tespitlerin ardından Valilik olarak bir genelge yayınladıklarını söyledi. Çocuk ana babalarına önce uyarı yapıldığını, ardından ikinci kez tekrarı durumunda idari para cezası ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Aksoy, “Temel amacımız çocuklarımızın sokakların risklerinden uzak kalmalarını sağlamak ve onları olumsuzluklardan korumaktır” dedi. Ayrıca, dilencilik yapan 224 çocuğun yanındaki 24 aile hakkında da işlem yapıldığı açıklandı.

ÇOCUKLARA DESTEK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Vali Aksoy, projenin çocukların sosyal hayata kazandırılması için farklı kurumlarla iş birliği içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Ailelerin sosyal ekonomik durumlarının araştırıldığını, ihtiyaç duyulan ailelere destek sağlandığını vurguladı. “Bu çerçevede 133 çocuğumuzu okula kazandırdık” diyen Vali, farklı eğitim seviyelerinde okula yönlendirme yapıldığını da söyledi. Ayrıca çocukların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile onların spor faaliyetlerine katılımı konusunu desteklediklerini sözlerine ekledi.

SOKAKLAR ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ DEĞİL

Son olarak, sokakların çocuklar için tehlikeli olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, durumu şöyle açıkladı: “Sokaklar riskli olabilir. Çocukları para için dilendirmek asla kabul edilemez. Çocukların güvenli olması gereken yer okullarıdır. Okul saatleri dışında da çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlere katılmaları sağlanmalı. Eskişehir halkının bu çalışmalarımızda gösterdiği destek için teşekkür ediyoruz. Bu mücadeleyi yalnızca kent olarak birlikte verdiğimizde başarılı olabiliriz ve Eskişehir’de bu kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”