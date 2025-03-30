Eskişehir Valisi Aksoy’dan Anlamlı Ziyaretler

VALİ HÜSEYİN AKSOY’UN ŞEHİT VE GAZİ ZİYARETLERİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile birlikte şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın ailesine ve gazi Ferhan Tek’e bayram ziyaretinde bulundu. Aksoy çifti, Van İli Bahçesaray İlçesi’nde meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit düşen Tarkan Karaca’nın ailesini bayram vesilesiyle ziyaret etti. Ziyarette, şehidin babası Yasin Karaca, annesi Nurhan Karaca ve kardeşi Oğuzhan Karaca ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

ŞEHİT AİLESİNDEN TEŞEKKÜR

Ziyaretten memnuniyet duyan şehit ailesi, bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Aksoy çiftine teşekkürlerini iletti. Yapılan ziyarete sıcak sohbetler ve dualar eşlik ederken, Vali Aksoy, felaketi engelleyen gazi Ferhan Tek’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

GAZİ FERHAN TEK’İN ZİYARETİ

Aksoy çifti, Mersin’de gerçekleşen bir saldırıda yaralanarak gazi olan Ferhan Tek ve ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Mersin Valiliği döneminde gerçekleşen olay sonucu gazi olan Ferhan Tek, aile bireyleri ile birlikte sıcak bir sohbet gerçekleştirerek, o dönem kendilerini hiç yalnız bırakmayan Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’a teşekkür etti. Vali Aksoy, o dönemde yaptığı müdahale ile daha büyük bir felaketin önüne geçen gaziye geçmiş olsun dileklerini iletirken, vatan için fedakarlıkta bulunan gazilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.