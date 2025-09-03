Eskişehir Valisi Aksoy, Güvenlik Önlemlerini Açıkladı

GÜVENLİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ‘Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’ kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın ağustos ayındaki faaliyetlerini değerlendirdi. Valilik çalışmaları kapsamında ‘Güvenli Şehir, Eskişehir’ mottosunu öne çıkaran Vali Aksoy, “Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 5,3’lük bir azalış söz konusudur. Bu konuda ilgili birimlerimizin yoğun gayretleriyle suçlarda azalma gerçekleşmiştir” dedi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili ise yüzde 14,7’lik bir düşüş olduğu bilgisini paylaşan Aksoy, topluma karşı işlenen suçlarda da yüzde 5,9’luk bir azalma yaşandığını belirtti. Ağustos ayında meydana gelen olay sayılarında 337’den 297’ye düşüş olduğunu ifade etti. Ancak, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda yüzde 7,8’lik bir artış yaşandığı dikkat çekti.

UYGULAMA NOKTALARINDA YAPILAN DENETİMLER

Vali Aksoy, güvenlik birimlerinin aranan şahısların yakalanması için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı. “Şehrin huzur ve güvenliği için şok uygulamalarımıza devam etmekteyiz” diyerek, 44 bin 977 şahsın sorgulandığını, bunlardan 66’sının aranan şahıslar olarak yakalandığını iletti. Şehir giriş ve çıkışlarındaki yol uygulamalarında 58 bin 368 araç ve 77 bin 990 şahsın sorgulandığını belirten Aksoy, toplamda 33 kişinin yakalanarak haklarında yasal işlemler yapıldığını aktardı. Ayrıca, ağustos ayı boyunca toplam 85 silahın ele geçirildiğinden ve 92 kişiye işlem yapıldığından bahsetti.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadeleye verdikleri önemi vurgulayan Vali Aksoy, organize suçlarla ilgili 2 operasyon gerçekleştirildiğini ve 20 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 5’inin tutuklandığını söyledi. Ele geçirilenler arasında çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler bulunduğunu belirtti. Kaçakçılıkla mücadele konusunda toplamda 17 operasyon gerçekleştirilerek 60 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 5’inin tutuklandığı ifade edildi. Aksoy, “Uyuşturucuyla mücadele en önem verdiğimiz konulardan biridir” dedi.

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Trafik güvenliği konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Vali Aksoy, “Bir önceki yıl 6 kişi trafik kazasında hayatını kaybetmişken, bu yıl 1 kişi hayatını kaybetmiştir” bilgisini paylaştı. Denetimlerin artırıldığını belirterek, kontrol edilen ticari araç sayısının da arttığını ifade etti. Kazaların büyük bölümünü aşırı hız ve dikkat dağınıklığı yaratacak durumların oluşturduğunu ekledi.

EĞİTİM DÖNEMİNE YÖNELİK HAZIRLIKLAR

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı hakkında da bilgi veren Vali Aksoy, “8 Eylül itibariyle tüm okullar faaliyete geçecektir. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için her türlü tedbir alınmıştır” dedi. Eskişehir’deki üniversitelerde boş kontenjan kalmadığını, toplamda 65 bin öğrencinin bulunduğunu ve şehrin güvenli bir eğitim ortamı sunduğunu belirtirken, öğrencilere başarılar diledi.