Eskişehir Valisi Aksoy, Korgeneral Dalkıran’a Ziyaret

VALİ AKSOY’DAN ZİYARET

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hava Korgeneral Rafet Dalkıran’a iade-i ziyarette bulunarak ona hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Aksoy, Yüksek Askeri Şura kararı doğrultusunda Orgeneralliğe terfi eden ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı olarak atanan Hava Korgeneral Rafet Dalkıran’a bu ziyareti gerçekleştirdi.

KOMUTANLIK ŞEREF DEFTERİ İMZALANDI

Ziyaretinin anısına Komutanlık Şeref Defterini imzalayan Vali Aksoy, Komutan Dalkıran’a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olmasını temenni etti. Korgeneral Dalkıran ise nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eskişehir’de görev yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olacağını ifade etti ve Vali Aksoy’a teşekkür etti.