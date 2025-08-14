Eskişehir Valisi, Başarılı Öğrencileri Ağırladı

ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAMA ETKİNLİĞİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 500’e giren 24 öğrenciyi aileleri ile birlikte bir araya getirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sonuçları sonrasında, Eskişehir’den bu başarıyı gösteren öğrenciler, Vali Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen programda buluştu.

ÖĞRENCİLERİ KUTLAMAKTAYIZ

Programda hitap eden Vali Aksoy, “Bugün burada, 2025 YKS’de ilk 500’e giren öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıyı hep birlikte kutlamak, siz değerli gençlerimizi daha yakından tanımak ve geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak için bir aradayız” dedi. Aksoy, öğrencilere başarılarından dolayı tebriklerini iletti ve bu süreçte onlara destek veren aileleri, öğretmenleri ve okul idarecilerini de kutladı.

EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ

Vali Hüseyin Aksoy, tüm öğrencileri gönülden tebrik ettiğini belirterek, “Bu başarıda en büyük paya sahip olan, sizleri destekleyen ve her zaman yanınızda olan ailelerinizi de kutluyorum. Eğitim, geleceğimizin temeli. Valilik olarak her yıl bir önceki yıldan daha iyi bir noktaya ulaşmak için çalışıyor, eğitimdeki her ayrıntıya büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yıl 24 öğrencinin ilk 500’e girmesinin önemine değinen Vali Aksoy, “Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Tercihleriniz farklı olabilir. Mühendislik, hukuk, psikoloji, işletme gibi çeşitli alanlara yönelmiş olabilirsiniz. Bu çeşitlilik, ülkemizin geleceği için büyük bir zenginliktir. Başarıda anne-babalarınızın, öğretmenlerinizin ve arkadaşlarınızın büyük katkısını unutmamak gerekir. Hepinize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” dedi.

Aksoy, öğrencilere tek tek söz vererek tercih ettikleri okullar, hedefleri ve düşünceleri hakkında bilgi aldı. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Aksoy, öğrenci ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.