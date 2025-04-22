Eskişehir Valisi, Hatice Dönmez’i ağırladı

MAKAM KOLTUK DEVREDİLDİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle makam koltuğunu Eskişehir Reşat Benli İlkokulu Öğrencisi Hatice Dönmez’e temsili olarak devretti. Geleneksel kökleri olan koltuk teslim töreni sırasında Dönmez, Eskişehirli tüm çocukları temsil ettiğini belirtti. Yapılan konuşmasında, “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Ben de tüm çocukların bayramını kutluyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çocuklara yönelik yürütülen çalışmaları anlattı. Aksoy, “Okul çevresindeki trafik yoğunluğunu yönetmek ve güvenliği sağlamak amacıyla ekip görevlendirmesi yaparak çocuklarımızın güvenli bir şekilde okul giriş çıkışlarını sağlamayı başardık. Ayrıca, çocuk dilenciliğini önlemek ve sokakta çalıştırılan çocukları güvenli bir yaşam ortamına kazandırmak amacıyla örnek bir uygulama olarak bu durumu yasakladık. Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde bu çocukları okullarımıza yeniden kazandırdık. Eskişehir turizmini geliştirmek amacıyla üniversitelerle iş birliği içinde çalıştaylar düzenleyerek sektöre yeni açılımlar sağladık ve bu çalışmalar devam ediyor. Dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda, çocuklarımıza 21’inci yüzyıl becerileri kazandırmak ve yapay zekanın eğitim ortamlarında doğru kullanımını artırmak adına Reşat Benli İlkokulu ve Adalet İlkokulu’nda yapay zeka atölyesi kurulması için araştırmaların başlatılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI

Vali Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Çocuklarımız, milletimizin en kıymetli hazinesi, geleceğimizin teminatıdır. Onları ne kadar bilinçli, donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirirsek, ülkemizin yarınlarına da o denli güvenle bakabiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını çocuklara bayram olarak armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Bu özel gün, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda çocuklarımızın Cumhuriyetimize, milli egemenliğe ve demokrasiye sahip çıkmalarını teşvik eden çok kıymetli bir mirastır. Bu vesileyle dünyada sevgi ve barışın hakim olduğu daha nice 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlamayı temenni ederken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

HATICE DÖNMEZ’DEN TOGG MERAKI

Son olarak Vali Hüseyin Aksoy, Reşat Benli İlkokulu Öğrencisi Hatice Dönmez’in Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG’u merak etmesi üzerine kendisini TOGG marka makam aracı ile okuluna uğurladı.

DEĞERLİ VARLIĞIMIZ ÇOCUKLARIMIZ

Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medya üzerinden bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Aksoy, “23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılması Cumhuriyet’in ilk temsillerinden biridir. Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ilan edildiği bu kutlu günü de çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Milletimizin en değerli varlığı olan çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Ayrıca, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gurur ve huzuru içindeyiz. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle bayramlarını yürekten kutluyorum” ifadeleriyle çocuklara seslendi.