Eskişehir Valisi Karneleri Dağıttı

VALİ HÜSEYİN AKSOY’DAN ÖĞRENCİLERE KARNELERİ VERİLDİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Aksoy, ESOGÜ’de gerçekleştirilen karne töreninde, tedavi sürecinde olan öğrencilere 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karnelerini vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

HASTANE SINIFLARI ÖĞRENCİLERE DESTEK SAĞLIYOR

Hastanede kaldıkları dönemde eğitimlerine hastane sınıfında devam eden öğrencilere yönelik ilgi gösteren Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane sınıflarının eğitim hayatına katkı sağladığını dile getirdi. Tedavi süreçlerinde olan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında hastane sınıflarının önemine vurgu yapan Aksoy, “Bu sınıflar aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesini sağlıyor. Özellikle ortaokul ve lise çağındaki çocukların derslerinden geri kalma kaygılarını azaltıyor.” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER VE SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Programda görev alan öğretmenler ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Aksoy, “Çocuklarımızın eğitim hakkına erişimini her koşulda desteklemek en temel önceliğimizdir. Onların başarısı hepimizin ortak gururudur. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmen ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.