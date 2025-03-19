Eskişehir Valisi’nden Şehit Ailelerine İftar

VALİ VE EŞİ ŞEHİT AİLELERİYLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri iftar programında şehit aileleri ve gazileri ağırladı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan etkinlik, akşam ezanıyla birlikte oruçların açılması ve dualarla devam etti.

VALİ AKSOY’DAN ANLAMLI MESAJ

İftar programında konuşan Hüseyin Aksoy, “18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde, Valilik olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimize iftar programı düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çanakkale Geçilmez! Atalarımızın bu mücadeleyle ortaya koyduğu azim ve kararlılık, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır” şeklinde konuştu.

Aksoy, konuşmasına devam ederek, “Bugün, 100. yaşını dolduran Cumhuriyetimiz, yeni yüzyılda yeni hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Kurtuluş mücadelesi sırasında, sonrasında ve terörle mücadelede birçok şehit verdik. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu bayrak altında özgürce yaşayabiliyorsak bunu onlara borçluyuz” dedi. Ayrıca, Ramazan’ın birleştirici özelliği ile bir arada olmanın mutluluğuna vurgu yaptı. Son olarak, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimi ifade ediyorum. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyor, hayırlı iftarlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

YEMEK DUASIYLA PROGRAM SON BULDU

Konuşmaların ardından, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından yemek duası yapıldı ve program sona erdi.