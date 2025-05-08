Eskişehir Valisi Panayıra Katıldı

ESKİŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY, DESTEK PANAYIRINA KATILDI

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kas hastalığı (DMD) ile mücadele eden 4.5 yaşındaki Uras için düzenlenen destek panayırına katıldı. Bu etkinlik, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah öncülüğünde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Adliyesi, Eskişehir Ceza İnfaz Kurumları ve diğer adalet birimlerinin iş birliği ile gerçekleştirildi. Yalova Hakimi Özlem Yalçın Doğru’nun kas hastalığı bulunan oğlu Uras’ın tedavisi için panayır düzenlendi.

VALİ AKSOY, STANTLARI GEZDİ VE DESTEK VERDİ

Vali Hüseyin Aksoy, düzenlenen panayıra katılarak sergilenen ürünlerin yer aldığı stantları gezdi. Alışveriş yaparak destek veren Vali Aksoy, Uras’ın tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuşması için iyi dileklerde bulundu. Panayır, toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayan bir etkinlik olarak dikkat çekti.