Eskişehir Valisi Trafik Ekiplerini Ziyaret Etti

VALİNİN TRAFİK HAFTASI ZİYARETİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik görevlilerinin oluşturduğu stantlara bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu özel hafta nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Valilik Meydanı’nda çeşitli stantlar kurarak vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına başladı.

TRAFİK KURALLARINA UYMANIN ÖNEMİ

Trafik ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve trafiğe ilişkin kurallara uyulmasının gerekliliği konularında ziyaretçilere bilgi aktardı. Bu ziyaret sırasında Vali Aksoy, stantları gezerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ayrıca, stantları ziyaret eden öğrencilerle de bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Vali Aksoy, çocuklara trafik kurallarını anlatıp bu kurallara uyulmasının önemini vurgulayarak, ailelerine de bu konuda dikkate almaları gerektiğini hatırlattı.