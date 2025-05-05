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Eskişehir Valisi, Trafik Personeline Belge Verdi

BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, trafik alanında görev yapan emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi sundu. Vali Aksoy, trafik güvenliğinin sağlanmasındaki özverili çalışmalardan dolayı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik personeline teşekkür etti.

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE VURGU

Vali Aksoy, trafik güvenliğinin toplumsal huzur ve güvenlik açısından taşıdığı önemi vurguladı. Görevlerini fedakarca yerine getiren tüm personele teşekkür eden Aksoy, devam eden başarılarını diledi. Belgelerin takdimi sonrasında ise toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

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