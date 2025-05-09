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Eskişehir Ve Kütahya’ya Fırtına Uyarısı

KUZEY BATI YÖNLÜ KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve Kütahya için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıyor. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren, Eskişehir ve Kütahya illerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte yerel olarak kısa süreli fırtına bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ALINMALI

Yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

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