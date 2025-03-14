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Eskişehir Vekili Hatipoğlu’ndan Mustafa Demir’e Ziyaret

ZİYARETİN DETAYLARI

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’i ziyaret ediyor. Ziyaret, partinin birlikteliği ve iletişimi güçlendirme amacı taşıyor. Hatipoğlu’nun bu hamlesi, bölgedeki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ziyaret hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Demir, “Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Mehmet Sait Yaz, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Behiye Eker, Sinop Milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş ve Eskişehir Milletvekilimiz AK Parti MKYK Üyemiz Sayın Nebi Hatipoğlu’nun nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” açıklamasını yaparak, birlikte çalışmanın önemine vurgu yapıyor.

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