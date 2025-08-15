Haberler

Eskişehir Yaz Kur’an Turnuvası Sona Erdi

ESKİŞEHİR’DE YAZ KUR’AN KURSULARI ARASI TURNUVANIN FİNALİ

Eskişehir’de gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursları Arası Zafer Kupası Futbol Turnuvası, Necdet Yıldırım Futbol Sahası’nda yapılan final karşılaşmalarıyla sonuçlandı. Genç sporcular, düzenlenen turnuvada kıyasıya mücadele etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Final maçının ardından inşa edilen ödül töreninde, başarı gösteren takımlara kupaları sunuldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yetkilileri, turnuvaya katılan bütün sporculara, antrenörlere ve organizasyona katkı sağlayan herkese sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Yökdil/2 Sonuçları Bugün Duyuruldu

YÖKDİL sonuçları, Temmuz 2025'te yapılan sınavdan sonra 15 Ağustos 2025'te açıklanarak binlerce aday için merak konusu oldu.
Aydın Şehir Hastanesi Taşınıyor

Aydın Şehir Hastanesi'nin taşınma süreci ve sağlık hizmetlerinin sürekliliği, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul önderliğinde yapılan bir toplantıda değerlendirildi.

