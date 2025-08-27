Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticileri Zorlanıyor

ZORLUKLARIN ARTTIĞI BİR DÖNEM

Eskişehir Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, son yıllarda yaşanan kuraklık sorununun etkileri, kuyularda su seviyesinin alarm verici boyutlara inmesi ve artan maliyetler nedeniyle ciddi zorluklar yaşadıklarını aktarıyor. Türkiye genelinde son zamanlarda beklenen yağışların gerçekleşmemesi ile birlikte, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları birçok şehirde su rezervlerinin devamlı azalmasına neden oluyor.

KURAKLIK FELAKETİ

Buluşan, kuraklığın tarımsal üretime olan etkilerini detaylandırdı. 2025 yılının zorluklarla dolu geçtiğini belirten Buluşan, kuyulardaki su seviyesinin alarm verici düzeylere ulaşarak üretimi büyük ölçüde durma noktasına getirdiğini ifade etti. Artan maliyetlerin sebze üreticileri için ciddi sıkıntılar doğurduğu konusunda uyarıda bulunan Buluşan, acil önlem alınmadığı takdirde tarım sektörünün gelecekte tehlikeye girebileceğine dikkat çekti.

ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SIKINTILAR

Sakintepe bölgesinde çiftçilik yapan Buluşan, “2025 sezonunun son ürünlerini toprakla buluşturmaktayız. 2025 yılının başından beri üreticilerimizin sıkıntısı, başta kuraklık olmak üzere fiyatlarda sorun yaşıyoruz. Üreticimiz dikmiş olduğu fidelerin birçoğunu sürmek zorunda kaldı” diyerek, marul ve maydanoz gibi ürünlerin yetişmemesi nedeniyle oluşan sorunları açıkladı. Şu an kuyularda su kalmadığını belirten Buluşan, yer altı sularının çekilmesi ve yağmur yağmamasıyla birlikte, birçok bölgede 3-4 metre kadar su kaldığını, yüzeydeki suların kaybolduğunu ifade etti.

DESTEK GEREKLİ

Buluşan, bu süreçte özellikle sebze üreticisine destek olunması gerektiğinin altını çizdi. “Üreticiye teşvikler verilmeli ve mevcut teşvikler iyileştirilmelidir. Bizim tarlada ürettiğimiz ürünlerin maliyeti yüksekken, pazarda ve markette fiyatlarının bu kadar artması büyük bir problem” şeklinde konuştu. Ayrıca, hal yasasının derhal uygulanması gerektiğinin önemine değindi. Üreticilerin en çok masrafı olan kesim olduğuna dikkat çeken Buluşan, üretim süreçlerinin durma noktasına geldiğini sözlerine ekledi.

GENÇLERİ TEŞVİK ETMEK ZORUNDAYIZ

Buluşan, üretimin planlı ve pazarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak 2026 kışına bu şekilde rahat girmenin mümkün olduğunu söyledi. “Biz tarımı seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. Üretmeye devam etmek zorundayız. Bizden sonraki nesiller, gençler bu işi yapma taraftarı değil. Bu yüzden üreticimizi desteklemek, özellikle gençleri teşvik etmek için gerekli adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı. Üreticinin ürettiği ürünlerin pazarlamasına kadar olan tüm süreçlerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Buluşan, bu konunun önemine dikkat çekti.