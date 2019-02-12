Eskişehir’de FETÖ operasyonu

15 Temmuz’da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine operasyon başlatıldı. bu kapsamda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

TRT