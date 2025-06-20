Eskişehirli Güreşçiler Türkiye Şampiyonası’nda Başarı Elde Etti

ESKİŞEHİR GÜREŞÇİLERİ BAŞARI ELDE ETTİ

Eskişehirli güreşçiler, Sivas’ta gerçekleşen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarı gösterdi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eskişehir Güreş İl Temsilciliği’nin büyük katkı sağladığı bu organizasyonda, genç sporcular dikkat çekti.

GENÇ SPORCULAR İLE ÜST DÜZEY PERFORMANS

Yarışmada Eymen Şen, 13 yaş kategorisinde 100 kg’da Türkiye 2.si olarak ödül aldı. Ahmet Savaş ise 12 yaş kategorisinde 44 kg’da Türkiye 3.sü olmayı başardı. Hamza Özalp, 11 yaş 48 kg’da Türkiye 5.si olurken, Ahmet Efe Aykol 10 yaş 30 kg’da Türkiye 7.si oldu. Genç güreşçilerin antrenörleri Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın, sporcuların bu başarılarında önemli bir rol üstlendi.