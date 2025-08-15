Eskişehirli Sporcu Türkiye 3’cüsü Oldu

BAŞARI HİKAYESİ

Eskişehirli bir sporcu, düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Finali’nde dikkat çekici bir başarı elde etti. Konya’nın Kulu ilçesinde yapılan bu finallerde, Eskişehirli sporcu Kata branşında Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı.

GENÇ SPORCU YILMAZ’IN BAŞARISI

Bu önemli başarıyı kazanan genç sporcu Yusuf Berat Yılmaz, katıldığı turnuvada gösterdiği performansla öne çıktı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kendisini yürekten tebrik ediyor, spor hayatında nice başarılar diliyoruz” sözleriyle Yılmaz’ı kutladı.