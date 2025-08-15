Haberler

Eskişehirli Sporcu Türkiye 3’cüsü Oldu

BAŞARI HİKAYESİ

Eskişehirli bir sporcu, düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Finali’nde dikkat çekici bir başarı elde etti. Konya’nın Kulu ilçesinde yapılan bu finallerde, Eskişehirli sporcu Kata branşında Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı.

GENÇ SPORCU YILMAZ’IN BAŞARISI

Bu önemli başarıyı kazanan genç sporcu Yusuf Berat Yılmaz, katıldığı turnuvada gösterdiği performansla öne çıktı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kendisini yürekten tebrik ediyor, spor hayatında nice başarılar diliyoruz” sözleriyle Yılmaz’ı kutladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Haberler

Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.