Haberler

Eskişehirli Sporcular Şampiyon Oldu

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞAMPİYONLARI KUTLADI

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehirli sporcuların başarılarını coşkuyla karşıladı. 22-24 Ağustos tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, önemli anlara sahne oldu. U23 Büyükler Türkiye Şampiyonasında, Eskişehirli atletizm sporcuları Orçun Tulum ve Muhammed Çağrı Akdoğan, 4×400 metre karma bayrak takımındaki performansları ile rakiplerini geride bıraktı ve zirveye ulaştı.

SPORCULARIN BAŞARISI ÖNE ÇIKIYOR

İl Müdürlüğü yaptıkları paylaşımda, “22-24 Ağustos’ta İzmir’de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası ve U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda; sporcularımız Orçun Tulum ve Muhammed Çağrı Akdoğan’ın da yer aldığı 4x400m karma bayrak takımımız, U23 kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu” ifadesine yer verdi. Bu başarı, Eskişehirli atletizm camiasının gurur kaynağı oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Muğla'da gerçekleştirilen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla tanıştı ve çevre bilinci ile orman sevgisi konusunda eğitim aldı.
Haberler

Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

Sultangazi'de virajda devrilen hafriyat yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından dökülen mazot yüzünden cadde trafiğe kapandı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.