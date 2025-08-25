Eskişehirli Sporcular Şampiyon Oldu

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞAMPİYONLARI KUTLADI

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehirli sporcuların başarılarını coşkuyla karşıladı. 22-24 Ağustos tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, önemli anlara sahne oldu. U23 Büyükler Türkiye Şampiyonasında, Eskişehirli atletizm sporcuları Orçun Tulum ve Muhammed Çağrı Akdoğan, 4×400 metre karma bayrak takımındaki performansları ile rakiplerini geride bıraktı ve zirveye ulaştı.

SPORCULARIN BAŞARISI ÖNE ÇIKIYOR

İl Müdürlüğü yaptıkları paylaşımda, “22-24 Ağustos’ta İzmir’de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası ve U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda; sporcularımız Orçun Tulum ve Muhammed Çağrı Akdoğan’ın da yer aldığı 4x400m karma bayrak takımımız, U23 kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu” ifadesine yer verdi. Bu başarı, Eskişehirli atletizm camiasının gurur kaynağı oldu.