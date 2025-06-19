Haberler

Eskişehirspor’a Nice Başarılar Diliyorum

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Eskişehirspor’un 60’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında bir açıklama yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, “Şanlı tarihi, büyük taraftarı ve Anadolu futboluna kattığı değerle her zaman iftihar kaynağımız olan Eskişehirspor’a nice başarılarla dolu uzun yıllar diliyorum” ifadesini kullandı. Bugün, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup 2024-2025 şampiyonu olan Eskişehirspor’un kuruluş yıl dönümü tüm şehirde coşkuyla kutlanıyor.

MİLLETVEKİLİ HATİPOĞLU’NDAN DUYGU DOLU CÜMLELER

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaşarak, “Kurulduğu günden bu yana yalnızca bir futbol kulübü değil, Eskişehir’in ruhu, ortak sevinci ve kırmızı-siyah sevdası olan Eskişehirspor’umuzun 60’ncı yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum” dedi. Hatipoğlu, açıklamasında, “Bu büyük camiayı var eden, yaşatan ve yaşatmaya devam eden tüm emektarları saygıyla selamlıyorum” sözlerine de yer verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beyoğlu Güzeli, aşkı anlatıyor

Beyoğlu Güzeli filmi, televizyon ekranlarında da izleyicilerden ilgi görüyor. Filmin konusu, özeti ve oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgi veriliyor.
Haberler

Yunusemre’de Uyuşturucu Yakalandı, 4 Gözaltı

Yunusemre'de bir otomobilde gerçekleştirilen incelemede 1137 adet sentetik ecza bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.