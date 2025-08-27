Eskişehirspor, Arda Baran’a hoş geldin

ARDA BARAN ÇUBUK PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI

Eskişehirspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki Arda Baran Çubuk, kulüple profesyonel sözleşme imzaladı. U19 takımında sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken genç savunma oyuncusu, resmi imzasını kulüp tesislerinde düzenlenen bir törenle attı.

HOŞ GELDİN ARDA!

Eskişehirspor, sosyal medya hesapları üzerinden Arda Baran’a “hoş geldin” mesajı göndererek yeni sezonda ona başarılar diledi. Genç futbolcunun profesyonel kariyerine bu adımla birlikte başlaması, kulüp için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.