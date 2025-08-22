Haberler

Eskişehirspor Cem Güzelbay ile anlaştı

ESKİŞEHİRSPOR CEM GÜZELBAY İLE ANLAŞTI

Eskişehirspor, 21 yaşındaki stoper oyuncusu Cem Güzelbay ile anlaşma sağladı. Kulüp, oyuncu transferlerine devam ediyor. Takım yönetimi, geçtiğimiz sezon Adanaspor’da forma giymiş olan genç sporcu ile bir araya geldi ve görüşmeler sonucunda iki taraflı bir anlaşma elde edildi.

YENİ TRANSFERİN KARŞILANMASI

Eskişehirspor yönetimi, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak, “Cem Güzelbay, Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı. Bu transfer, kulüp için yeni bir heyecan ve umut kaynağı oluşturuyor.

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

