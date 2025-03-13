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Eskişehirspor’dan TFF ve MHK’ya Hakem Talebi

ESKİŞEHİRSPOR HAKEM TALEBİ ÜZERİNE GÖRÜŞTÜ

Eskişehirspor, maçlarına üst düzey hakemlerin atanması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüp, bu görüşmeyi sosyal medya üzerinden duyurdu.

ADİL REKABET İHTİYACI VURGULANDI

Yapılan açıklamada, “Şampiyonluk yolunda oynadığımız her maçın bir final niteliği taşıdığı bu sezonda, son dönemde karşılaştığımız hakem kararlarının kulübümüzün mücadelesine, emeğine ve alın terine zarar verdiğini gözlemlemekteyiz” denildi. Görüşmede, sportif rekabetin adil bir şekilde sürdürülebilmesi ve sahadaki mücadelenin hiçbir karar tarafından gölgelenmemesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, maçlara üst klasman hakemlerinin atanması talep edildi.

TFF VE MHK’DEN ANLAYIŞ

TFF ve MHK yöneticilerinin, bu talebe hassasiyet göstererek, üst düzey hakem atamasının hayata geçirileceğini kulübe bildirdiği aktarıldı. Kulüp, yöneticilere gösterdikleri anlayış için teşekkür etti.

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