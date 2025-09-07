Eskişehirspor, EASF’yi 2-1 yendi

MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 4. Grup’un 1. haftasında Eskişehirspor, evinde Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler’i 2-1 mağlup ediyor. Maçın hakemliği ise Hasan Kaçar, Semih Kurtuluş ve Kerem Şenneyli tarafından yapılıyor.

ESKİŞEHİRSPOR KADROSU

Eskişehirspor’un kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde: Bora Göymen, Talha Özler, Bahadır Yıldırım, Deniz Keskin, Ali Fırat Kasap, Mustafa İnan (Batuhan Doğrukıran dk. 88), Tayfun Tatlı, Kaan Baysal (Ozan İsmail Koç dk. 66), Akın Akman, İsmail Kulet (Bedran Ekin dk. 73), Mehmet Fuat Gölbaşı.

ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLER KADROSU

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler ise şu oyunculardan oluşuyor: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Enes Bağdemir (Furkan Balaban dk. 80), Miraç Altınçayır (Recep Aydın dk. 58), Abdullah Şahin, Ramazan Keskin (Berat Altındiş dk. 58), Anıl Özçelik (Mert Tolak dk. 80), Bedirhan Akçay, Berkay Görmez (Muzaffer Kahrıman dk. 96), Fatih Mankır, Burak Temir.

GOLLER VE SARILAR

Maçta goller Tayfun Tatlı (dk. 56) ve Batuhan Doğrukıran (dk. 90+4) ile Eskişehirspor’dan, Recep Aydın (dk. 84) ile Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler’den geldi. Ayrıca Deniz Keskin ve Ali Fırat Kasap (Eskişehirspor), Berat Altındiş ile Bedirhan Akçay (Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler) sarı kart gören oyuncular oldu.