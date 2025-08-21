Eskişehirspor, Emre Koskor ile anlaştı

ESKİŞEHİRSPOR YENİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Eskişehirspor, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Emre Koskor ile anlaşma sağladı. Takım, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Golcükspor’da forma giyen genç sporcu, yönetimle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda iki taraf arasında anlaşma gerçekleşti.

GENÇ OYUNCU CAMİAYA KATILDI

Eskişehirspor yönetimi, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu ve “Emre Koskoca Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu gelişme, Eskişehirspor taraftarları ve camiası için olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.