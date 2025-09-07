Eskişehirspor – Eskişehir Anadolu Spor Yayın Bilgisi

Haberler

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Eskişehirspor ile Eskişehir Anadolu Spor arasındaki 3. Lig mücadelesinin yayın bilgileri sorgulanıyor. Maçı ekran karşısında izlemek isteyen futbolseverler, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak ediyor.

Eskişehirspor ile Eskişehir Anadolu Spor arasındaki TFF 3. Lig maçı, Sıfır TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Mücadele, 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirecek. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak belirlenmişken, maçı izleyenler şu an 0-0’lık skorla devam ettiklerini görüyor.

Eskişehirspor ile Eskişehir Anadolu Spor arasındaki bu önemli 3. Lig maçı, Eskişehir’de taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleşiyor. Maç, hem futbolseverler hem de yerel halk için büyük bir heyecan kaynağı.

