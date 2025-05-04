Eskişehirspor, Mersin’de şampiyon oldu

ESKİŞEHİRSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’un son haftasında Eskişehirspor, Mersin’de 33 Mezitli Spor’u 1-0 mağlup ederek, 3. Lig’e yükseldi. Kentte taraftarlar, kaval havası ve çiftetelli eşliğinde büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutladı. Eskişehir’deki taraftarların kutlamaları drone ile havadan görüntülendi. Mersin Stadyumu’nda oynanan maçta, 72. dakikada penaltıdan Necati Önal’ın attığı golle Eskişehirspor şampiyonluğu elde etti.

TARAFTARLARIN COŞKUSU

Şampiyonluk haberi Eskişehir’e ulaştığında büyük bir sevinç yaşandı. Daha önce 33 bin 247 taraftarıyla rekor kıran Eskişehirspor taraftarları, “Takımımızı Süper Lig’de görmek istiyoruz” diyerek desteklerini belirtti. Kanlıkavak ve Dede Korkut Parkı’nda dev ekranlar kurularak maçı izleyen taraftarlar, maç sonrası kaval havası ve çiftetelli oynayarak şampiyonluğu kutladı.

HEDEFLER VE BEKLENTİLER

Kanlıkavak Parkı’ndaki dev ekranda maçı izleyen taraftarlardan Yunus Çetin, “Oldum olası Eskişehirspor taraftarıyımdır. Bu şampiyonluk Eskişehir’e çok yakıştı. Her zaman her kulvarda tribünde ve sahada Eskişehirspor en büyüktür. Her zaman tarafların arkasında olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk için her şeye katlandık. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz ve adım adım Süper Lig’e çıkacağız” dedi.

Taraftarlardan Ali Kemal Yavaş ise “Sonunda bu bataklıktan çıktık her zaman ve her yerde en büyük Eskişehir” ifadesini kullandı. İdil Elit de, “Hepimiz Eskişehirliyiz, bu kadar düşmesine üzülüyorduk. Tekrardan yükselmesi biz taraftarları heyecanlandırıyor. Takımımın kazandığını görmek beni mutlu etti” şeklinde konuştu.

ANADOLU TAKIMLARI YENİDEN YÜKSELİYOR

Eskişehirspor’un galibiyetine ilişkin mutluluğunu dile getiren Ayberk Kaleci, “Çok mutluyuz. Anadolu takımları üst liglere geri dönüyor. Bursaspor geçen haftalarda dönmüştü. Şimdi de Eskişehirspor dönüyor, mutluyuz. Süper Lig eskisi gibi olacak inşallah. Daha fazla Anadolu takımını izlemek istiyoruz. Eskişehirspor’u Süper Lig’de görüp, şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Bir başka tarftar, Eskişehirspor’un kazanmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Ben Mersinliyim. Ona rağmen Eskişehirspor’un yenmesini bekliyordum. Mezitli 33 Spor’un herhangi bir iddiası yoktu. Şu an mutluluktan ölmez üzereyiz. İnşallah Eskişehirspor’u Süper Lig’de izlemek istiyorum. Onun tadı çok farklı çünkü. Umarım tekrardan Eskişehirspor’u Süper Lig’de görürüz” şeklinde ifade etti.