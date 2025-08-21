Haberler

Eskişehirspor Ozan İsmail Cörüt ile Anlaştı

ESKİŞEHİRSPOR YENİ BİR İMZA ATTI

Eskişehirspor, U19 takımında geçen sezon mücadele eden Ozan İsmail Cörüt ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, Eskişehirspor’un altyapısındaki U19 takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte, Eskişehirspor yönetimi Ozan İsmail Cörüt ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda iki taraf arasında anlaşma sağlandı ve Ozan İsmail Cörüt, profesyonel sözleşmeye imza attı.

HOŞGELDİN OZTAN İSMAİL CÖRÜT

Eskişehirspor, Ozan İsmail Cörüt’ü kadrosuna katmasının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki ifadelerde, “Ozan’a hoş geldin diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Haberler

Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.