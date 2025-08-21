Eskişehirspor Ozan İsmail Cörüt ile Anlaştı

ESKİŞEHİRSPOR YENİ BİR İMZA ATTI

Eskişehirspor, U19 takımında geçen sezon mücadele eden Ozan İsmail Cörüt ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, Eskişehirspor’un altyapısındaki U19 takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu süreçte, Eskişehirspor yönetimi Ozan İsmail Cörüt ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda iki taraf arasında anlaşma sağlandı ve Ozan İsmail Cörüt, profesyonel sözleşmeye imza attı.

HOŞGELDİN OZTAN İSMAİL CÖRÜT

Eskişehirspor, Ozan İsmail Cörüt’ü kadrosuna katmasının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki ifadelerde, “Ozan’a hoş geldin diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz” denildi.