Eskişehirspor Şampiyon, Taraftar Sevinci Yaşadı

ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor’un taraftarı, kentte düzenlediği sevinç gösterileri ile coştu. Ligdeki son hafta maçında Eskişehirspor, Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor’u 1-0 yenerek 3. Lig’e yükseldi. Grubu lider tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 2 sezon aradan sonra profesyonel liglere dönüş yaptı.
DEV EKRANDA KUTLAMA
Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı’nda kurulan dev ekrandan büyük bir heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından kırmızı-siyahlı takımın başarısını kutlamaya başladı. Marşlar söyleyen taraftar, park çevresinde büyük bir araç konvoyu oluşturarak coşkusunu dışa vurdu. Eskişehir temsilcisinin taraftarları, araçlardan bayrak ve atkılar sallayarak mutluluğunu paylaştı.