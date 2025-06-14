Eskişehirspor Şampiyonluk Sevinci Yaşıyor

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ VE YENİ GÖREVDEN AYRILMA HAZIRLIĞI

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, elde ettiği şampiyonlukla birlikte profesyonel liglere yeniden geri döndü. 17 yıl aradan sonra gelen bu başarı, kırmızı-siyahlı camiayı büyük bir coşkuyla sarhoş ederken, yönetim cephesinden gelen bir haber ise herkesi hayrete düşürdü. Murat Dağtekin’in haberine göre, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, görevinden ayrılmak için hazırlık yapıyor.

DESTEK ÇAĞRILARI VE TARAFTAR REAKSYONU

Ulaş Entok’un yakınları, görevine devam etmesi için kendisine çağrıda bulunuyor. Ancak, yalnız bırakıldığına inanan Entok, koltuğundan ayrılma konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. Bazı taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla başkana seslenerek, “Şampiyon takım başkanının görevi bırakma lüksü yoktur. Bu sezon gereken kenetlenme az da olsa gerçekleşmiştir. Yeni dönemde bu kenetlenme, güçlendirilmiş bir kadroyla devam ettirilmelidir” ifadelerini dile getiriyor.