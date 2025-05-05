Eskişehirspor’un Şampiyonluğu Kentin Sevinci

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta gerçekleştirdiği mücadelede Mersin’de Mezitli 33 Spor’u 1-0 yenerek 3. Lig’e yükselmesini kutladı. Bu başarı sonrası AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya platformunda bir yorumda bulundu.

ŞEHİRLERİN YENİDEN AYAKTA KALMASI

Milletvekili Hatipoğlu, Eskişehirspor’un şampiyonluk ilanının ardında, “Sadece bir şampiyonluk değil, yılların umudu, inancı, alın teri ve sevgisi taçlandı” açıklamasında bulundu. “Eskişehir’in kırmızı-siyah sevdası, Anadolu’nun direnişi, her zaman yüreğimizdeydi” ifadesini kullandı. Hatipoğlu, bu zaferin, “tribünlerde dualarla bekleyen çocukların, gözyaşını saklayan büyüklerin, formasını yıllardır gururla taşıyanların” zaferi olduğunu belirtti.

KENTİN RUHU VE GELECEĞİ

Hatipoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Eskişehirspor sadece bir futbol takımı değil; bu kentin kalbidir, ruhudur, geçmişi ve geleceğidir. Eskişehir’in sokaklarında yalnızca sevinçler değil, bir şehrin yeniden ayağa kalkışının sesi yankılanıyor.” Son olarak, “Başta futbolcularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimiz olmak üzere, bu yolda inancını kaybetmeyen tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler. Bu gurur hepimizin” şeklinde kapanış yaptı.