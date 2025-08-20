Eşlerle Komik Ölüm İkilimi Yaşanıyor

KARAKTERLER VE İKİLEM

Başroldeki karakterler, kendilerini “acaba eşim beni öldürmeden ben mi onu öldürmeliyim?” ikilemiyle yüz yüze buluyor. Bu çelişki, “Öldür Beni Sevgilim” filminin konusunu benzersiz kılıyor. Mizah ve aksiyonu harmanlayan ekip, filme enerji ve dinamizm katıyor.

FİLMİN DETAYLARI

“Öldür Beni Sevgilim”, 2018 yapımı romantik komedi türündeki bir Türk filmidir. Yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor ve senaryosu Murat Dişli tarafından yazılıyor. Okan ve Demet, evliliklerinin 5. yılını kutlayan bir çifttir. Ancak zamanla ilişki monotonlaşarak heyecanını kaybediyor. Evlilik yıldönümlerinde aldıkları piyango biletiyle büyük ikramiye kazanıyorlar; fakat bu durum, sevinç yerine korku ve yanlış anlamaların silsilesini başlatıyor.

GÜVEN TEMASI VE OYUNCU KADROSU

Çift, “ya eşimi öldürmezsem o beni öldürecek” saplantısıyla absürt ve komik bir senaryoya kapılıyor. Evlilikten ziyade güven temasının mizahi bir dille işlendiği bu film, heyecan, sosyal yanlış anlamalar ve kahkaha dolu bir komediye dönüşüyor. “Öldür Beni Sevgilim”de popüler sanatçı Murat Boz (Okan) ve başarılı oyuncu Seda Bakan (Demet) başrolü paylaşıyor. Bunların yanında Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi sevilen isimler de dikkat çekiyor.

ÇEKİM YERLERİ

Film, 2018 yılında çekildi ve izleyiciyle 1 Mart 2019 tarihinde buluştu. Çekimlerin büyük bölümü Muğla’nın Fethiye ilçesinde, özellikle Faralya Köyü ve Perdue Otel çevresindeki doğal güzelliklerde gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul’da da bazı sahneler filme dahil edildi.