Esma Turan (Muğla) – CHP Üyesi İfade Verdi. Adalet Hakkımızı Kullandık. Suç Değil, Haklarımızı Savunduk

ALMANYA YÜRÜYÜŞÜNDEN İFADE VERMEYE

CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, Bodrum’dan Menteşe’ye gerçekleştirdiği ‘Demokrasi Yürüyüşü’ çerçevesinde “suç işlemeye teşvik” iddialarıyla ifade verdi. Denizaslanı, “Bu ülkede konuşmak, yürümek, hatalı olanı dile getirmek, adaletsizliğe ses çıkarmak asla bir suç değildir. Hele ki Terör Şube’de ifade verilecek bir suç asla değildir” diye belirtti.

Denizaslanı’nın ifade verme süreci sırasında, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, ilçe başkanları ve diğer partililer emniyet önünde ona destek vermek için bir araya geldi.

ÇAĞRI VE YÜRÜYÜŞÜN ANLAMI

İfade verme işleminin ardından konuşan Denizaslanı, “10 Nisan günü gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması ve akabinde yaptığımız yürüyüş sonrası, dün Muğla Terör Şube’den aranarak bugün ifadeye çağrıldık. Biraz önce ifademizi verdik” dedi. Denizaslanı ayrıca, burada bulunma amaçlarının herhangi bir devlet kurumunu küçültmek veya hakaret etmek olmadığını vurguladı.

ADALET VE EMPATİ ÇAĞRISI

Denizaslanı, “Ülkemiz yeterince zor günlerden geçiyor. Yürüyüş boyunca ciddi bir destek aldık. Şunu söylemek isterim ki, bu ülkede konuşmak, yürümek, hatalı olanı dile getirmek, adaletsizliğe ses çıkarmak asla bir suç değildir” ifadelerini kullandı. Ek olarak, bireylerin ifadeye çağrılması yerine sorunlara çözüm bulmaya yönelik çabalar harcamasının daha önemli olduğunu kaydetti.

Son olarak, İstanbul’daki bir mitinge de atıfta bulunarak Ekrem İmamoğlu’ndan alıntı yaptı ve “altın tasta üzüm var, benim sen de gözüm var. Vali Bey’i severim ama Ekrem Başkan’a sözüm var” diyerek konuşmasını tamamladı. Denizaslanı, tüm Muğla halkına sevgi ve selamlarını iletti.