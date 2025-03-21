Eşme’de Araçlar Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Uşak’ın Eşme ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Eşme-Kula karayolu Alahabalı köyü civarında Barış Kaya (30) yönetimindeki 06 CJU 450 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.K. kontrolündeki 64 EK 750 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan araçlar, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Barış Kaya ve otomobilde bulunan babası Veysel Kaya’nın (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan Pakistan uyruklu A.Z.K. (44) ağır yaralı olarak önce Eşme Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Ayrıca, kamyonet sürücüsünün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.