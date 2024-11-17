Esmersoy Estetik İddialarını Yalanladı!

BURCU ESMERSOY ESTETİK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

48 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yüzüne estetik yaptırdığına dair çıkan iddialara yanıt verdi. 2023 yılının Eylül ayında İtalya’nın Puglia şehrinde evlenen Burcu Esmersoy, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Her paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken 48 yaşındaki güzel isim, fit görüntüsüyle de öne çıkıyor. Ancak son günlerde yüzünde estetik yaptırdığı yönünde söylentiler dolaşıyordu. Burcu Esmersoy bu iddialara son noktayı koydu.

ESTETİK YAPTIRDI MI?

Snop Magazin’in haberine göre, Esmersoy, muhabirlerin “Yüzünüzde sanki bir değişim var” şeklindeki yorumları üzerine “Yüzüme asla işlem yaptırmam” diyerek estetik yaptırmadığını duyurdu. Kaşını incelttirdiği için ayrı bir pişmanlık duyduğunu belirten Esmersoy, daha önce botoks ve dolguya karşı olduğunu ifade etti. Bununla birlikte göz kapağı ameliyatı yaptırdığını da açıkladı.