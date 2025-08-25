Esnaf, 100 50 Kuruş Getirene Ekmeği Bedava

BOZUK PARA SIKINTISI YAŞAYAN FIRINCI ESNAFI KAMPANYA DÜZENLEDİ

Eskişehir’de bozuk para bulmakta güçlük çeken bir fırıncı, ilginç bir yöntem geliştirdi. 100 adet 50 kuruş getirenlere bir ekmeği bedava vermeye başladı. Müşterilere bozuk para üstü verme konusunda sıkıntı çeken esnaf, bu durumu çözmek için dükkanının camına “100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava” yazılı bir not astı.

ESNAF, BOZUK PARA İHTİYACINI VURGULADI

Özellikle 50 ve 25 kuruşlara ihtiyaç duyduğunu belirten fırıncı, gelen destekle sıkıntılarını aşmayı umuyor. Esnaf Kadriye Eser, konu hakkında “Bozuk para ihtiyacımız olduğu için cama yazı astık. Elimizde yeterince yok, Merkez Bankası’nda da bulunmadığı için kampanya başlattık. Para üstü verirken zorlanıyoruz. Bazen müşterilere ’50 kuruşunuz var mı?’ diye soruyoruz. Bu kampanyayı daha önce de yaptık. O zaman daha fazla getiren olmuştu. Şu anda ise birkaç kişi getirdi. Gelen paralarla idare ediyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Özellikle 50 kuruşa ihtiyacımız var. 25 kuruş da olabilir ama 1 liraya gerek yok” dedi.

MÜŞTERİLERDEN DESTEK BEKLENİYOR

Esnaf, bozuk para temininde yaşadığı zorluktan dolayı müşterilerden destek bekliyor. Eser, kendileri için bu konunun kritik bir durum olduğunu belirtiyor. Müşterilere para üstü verme işleminde yaşanan güçlükler, onların işlerini de etkiliyor. Bu nedenle başlattıkları kampanyanın daha fazla ilgi görmesini umuyorlar.