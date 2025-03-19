Esnaf Alparslan Evinin Bir Katını Atölye Yaptı

ALI ALPARSLAN’IN ÜRETİM HİKAYESİ

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iş yeri yıkılan esnaf Ali Alparslan, evini atölyeye dönüştürerek üretime devam ediyor. Alparslan, yaklaşık 20 aydır evinde sürdürdüğü faaliyetleri sayesinde geleceğe umutla bakıyor. 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler, Malatya’daki yaklaşık 19 bin esnafı etkiledi. Kentte yaraların hızla sarılmasına rağmen, esnafın bir kısmı oluşturulan konteyner çarşılarda iş yapmayı sürdürürken, Alparslan kendi evinde üretime devam etmeyi seçti.

DEVLET DESTEĞİNE GEREK YOK

Depremler sonrası işyerinin yıkılmasının ardından, evlerinin bir katını iş yerine dönüştürdüklerini belirten Alparslan, “Her şeyi devletten beklememek lazım. İşlerimiz gayet iyi, ekmeğimiz çıkıyor” diyor. Matbaa sektöründe faaliyet gösteren Alparslan, böylece hem kendi geçimini sağlıyor hem de iş yapma azmini sürdürüyor.

YENİ İŞ YERİ BEKLENTİSİ

Ali Alparslan, enkaz altında kalan ekipmanlarını kurtaramadıklarını belirtiyor. Kiracı oldukları için hak sahibi olamayacaklarına dikkat çeken Alparslan, Altay kışlası mevkiinde kiracı imalatçılar için yeni iş yerleri inşa edildiğini, bu yeni alanlarda faaliyet göstermek için başvurularını yaptıklarını ifade ediyor. Alparslan, “İnşallah kurada işyeri çıkarsa oraya taşınıp üretime devam edeceğiz” diye de sözlerine ekliyor.